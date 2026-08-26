С близо 21 на сто растат разходите за пътувания на българите в страната

Общият среден разход за пътуване на български граждани с лична цел в страната се увеличава с 20,82 на сто през второто тримесечие спрямо предходното, разходите за храна нарастват с 20,22 на сто, а за нощувки – с 35,09 на сто.

При пътуванията в чужбина средният разход расте с 16,09 на сто, разходите – с 29,49 на сто, а за нощувки – с 29,16 на сто. Това сочи справка в Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2026 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 190,30 евро в страната и 480,63 евро в чужбина, показват предварителни данни на НСИ. Справка в НСИ сочи, че през първото тримесечие на годината средният разход е бил съответно – 157,51 евро в страната и 414,01 евро в чужбина. През второто тримесечие на миналата година разходите са били 151,77 евро и 438,97 евро.

Разходите на човек за професионално пътуване през второто тримесечие на тази година са средно 171,75 евро в страната и 685,47 евро в чужбина.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина през второто тримесечие на 2026 г. са тези за храна – 39,9 и 34,8 на сто.

През второто тримесечие на 2026 г. 1,3 млн. български граждани са направили туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 67,1 на сто, са пътували само в страната, 26,9 на сто – само в чужбина, а 6 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 4,4 на сто.

Най-много туристически пътувания както в страната (56,7 на сто), така и в чужбина (75,2 на сто) са били с цел почивка и екскурзия.

БТА