След десетилетия започна ремонтът на основна улица за 2,3 млн. евро

Започна първи етап от очаквания с десетилетия основен ремонт на ул. „Антон Страшимиров“ в Горна Оряховица, информира кметът Николай Рашков.

Общата дължина на трасето е 3,34 км, като първият етап обхваща 2,43 км. Стойността му е 2 314 627 евро с ДДС. Финансирането е по Приложение 3 на държавния бюджет за 2024 г. и от бюджета на Община Горна Оряховица.

„Предвидени са подмяна на водопровод, отводняване, улично осветление и пътна част. Започваме, разбира се, с подземната инфраструктура. В определени участъци ще се налага пълно затваряне на улицата, за което ще информираме допълнително“, сподели още Рашков.