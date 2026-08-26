Студент прави кардиограми, докато доброволства в местна болница

Бъдещият лекар вече 4 седмици стажува и проявява интерес към гастроентерологията

НАПЪЛНО ДОБРОВОЛЕН ТРУД В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ПОЛАГА СТУДЕНТЪТ ПО МЕДИЦИНА ИВАЙЛО ЛЕНОВ. Той е родом от Горна Оряховица и изучава най-хуманната професия в МУ – Плевен.

Вместо да се отдаде на заслужена почивка през лятната ваканция, младият мъж провежда стаж по собствено желание в Първо вътрешно отделение на клиниката.

Ленов е възпитаник е на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във Велико Търново, къде завършил паралелка „Испански с английски език“. По време на обучението си осъзнава, че иска да продължи професионалната си реализация като лекар, затова се отдава на засилена подготовка по биология и химия. Положените усилия дават резултат и е приет на първо класиране.

Взел всички изпити от лятната сесия и вече е готов за втори курс.

Вече четири седмици Ленов трупа опит под ръководството на екипа на д-р Силвия Анастасова. Първоначалната му идея била да помага в различните структури на лечебницата, но интересът му към гастроентерологията го накарал да остане в Първо вътрешно отделение.

Мотивацията да научи нови неща и да практикува в реална работна среда била водеща в решението му да работи безвъзмездно.

В отделението Ленов прави кардиограми, измерва кръвното налягане на пациентите, усвоява поставянето на системи и дава назначените им медикаменти.

„Харесва ми като цяло динамиката на работа, колективът, всички лекари са много внимателни към мен и ми обясняват всичко. Медицинските сестри – също. Освен това са много търпеливи към пациентите и се отнасят с внимание към тях. Все повече ми харесва гастроентерологията, която е интересна и перспективна специалност, в която навлизат иновации“, споделя студентът.

Макар да има много време до следващото лято, Ленов вече планира догодина да се върне отново да стажува в горнооряховската болница.

Галина ГЕОРГИЕВА