сряда, август 26, 2026
Последни:
умствена изостаналост
Общество

Учиха хора с умствена изостаналост как да се предпазят от онлайн измами и хазартни зависимости

Галина Георгиева 56 четения 0 Comments

С ДИСКУСИЯ ПОД НАСЛОВ „НЕ ВСЯКА ОПАСНОСТ ПЛАШИ, ДОРИ НЯКОИ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ“ запознаха потребителите в Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в Дебелец за рискови ситуации. Хората получиха ценни напътствия от екипа на Превантивния информационен център по наркомании във Велико Търново.

Уязвимите лица чуха съвети как да реагират при казуси, в които някой ги притиска и подвежда. Сред основните теми беше опасността от пристрастяване към хазарт и потенциалните измами в интернет.

Експертите обясниха на хората с умствена изостаналост колко е важно да не се доверяват на непознати в социалните мрежи и да не им предоставят свои лични данни.

От екипа на Превантивния информационен център по наркомании посъветваха потребителите на защитеното жилище да подминават оферти, които изглеждат прекалено добри и обещаващи голяма печалба, както и покани за приятелства от непознати.

През изминалите месеци служителите на Превантивния информационен център по наркомании проведоха множество изнесени събития. Те посетиха центрове за работа с деца и младежи в малките населени места, затворническото общежитие, социални звена и др.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

Вижте още

Отменено е плануваното за 26 март редовно заседание Общински съвет – Свищов

БОРБА БГ 106 четения 0
гвардейска част

За втори път Националната гвардейска част ще изпълни тържествената проверка-заря в деня за преклонение пред паметта на героите от Априлската епопея

БОРБА БГ 141 четения 0

Шофьор повлече и срути четириетажно скеле, по чудо няма жертви и пострадали

Галина Георгиева 1892 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *