Учиха хора с умствена изостаналост как да се предпазят от онлайн измами и хазартни зависимости

С ДИСКУСИЯ ПОД НАСЛОВ „НЕ ВСЯКА ОПАСНОСТ ПЛАШИ, ДОРИ НЯКОИ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ“ запознаха потребителите в Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в Дебелец за рискови ситуации. Хората получиха ценни напътствия от екипа на Превантивния информационен център по наркомании във Велико Търново.

Уязвимите лица чуха съвети как да реагират при казуси, в които някой ги притиска и подвежда. Сред основните теми беше опасността от пристрастяване към хазарт и потенциалните измами в интернет.

Експертите обясниха на хората с умствена изостаналост колко е важно да не се доверяват на непознати в социалните мрежи и да не им предоставят свои лични данни.

От екипа на Превантивния информационен център по наркомании посъветваха потребителите на защитеното жилище да подминават оферти, които изглеждат прекалено добри и обещаващи голяма печалба, както и покани за приятелства от непознати.

През изминалите месеци служителите на Превантивния информационен център по наркомании проведоха множество изнесени събития. Те посетиха центрове за работа с деца и младежи в малките населени места, затворническото общежитие, социални звена и др.

Галина ГЕОРГИЕВА