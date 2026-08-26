Какво вещаят звездите за 27 август, четвъртък

Четвъртък ни съветва да намалим темпото и да забавим хода на нещата. Луната преминава от Водолей в Риби, но не сключва аспекти с останалите планети и това прави четвъртък неподходящ за нови начинания, подписване на договори или вземане на решения. Не насилвайте събитията, ако нещо не върви -просто го оставете за някой друг, по-подходящ момент.

ОВЕН

Дайте си почивка

Денят не е за активни действия или служебни подвизи. Луната днес ви подканва да намалите оборотите и да се отдръпнете малко от шумната среда. Свършете само належащото и не се заемайте с нищо ново. Внимавайте с разсейването. Вечерта си осигурете време за пълноценна почивка и останете насаме със себе си.

ТЕЛЕЦ

Без силна активност

Настроени сте да обсъждате планове с приятели или колеги, но четвъртък не е ден за нови съвместни инициативи. Всичко, което започнете днес, рискува да остане без реален резултат. Използвайте мисълта си, за да анализирате детайлите по стари идеи, но ако някой иска от вас днес да решавате или да действате активно – откажете.

БЛИЗНАЦИ

Денят е муден

Мислите за работа, за ангажиментите си, за срещите си, но някак се усещате като хора, стоящи отстрани, а не в центъра на събитията. Имате усещането, че изпускате нещо. Че около вас събитията протичат, а вие нямате възможност да противодействате. Не се ядосвайте на това, че денят е муден. Има и такива моменти.

РАК

Бъдете пас

Умът ви е пълен с идеи и желание за промяна, но денят ви съветва да не бързате със стъпките. Луната днес ви носи объркване в разговорите и забавяне по всякакви документални въпроси. Използвайте четвъртъка за четене, научаване на нещо ново или преосмисляне на досегашните си действия. Не се насилвайте да решавате всичко днес.

ЛЪВ

Сметка на финансите

Фокусът ви днес е върху уреждането на финансови въпроси. Вгледани сте в личния си бюджет, но ако усещате някакви липси, не е сега моментът да прибягвате към изтегляне на кредити или вземане на заеми от приятели. Вижте с какво разполагате. Разпрострете се до там, докъдето можете. Вечерта си легнете рано.

ДЕВА

Приемете другите

В четвъртък вие сте хванали едно постоянно темпо и действате според него. Искате всички да ви следват и да действат с вашето темпо, с вашия размах. Това е така невъзможно, защото днес всеки живее със свой собствен ритъм. Не съдете другия, че вътрешният му часовник показва различно време. Приемете го.

ВЕЗНИ

Намалете темпото

Ежедневието ви в четвъртък върви по-мудно от обикновено и всяко насилване на нещата ще ви донесе само излишни нерви. Вършете си задачите спокойно, без да си поставяте кратки срокове. Погрижете се за физическия си тонус, избегнете претоварването и не допускайте служебните грижи да развалят настроението ви за вечерта.

СКОРПИОН

Нещата се случват бавно

Денят носи вдъхновение и импулс, но в личния живот емоциите са малко нестабилни. Пазете се от празни надежди или прибързани изводи по отношение на важна за вас връзка. Четвъртък не е ден за важни разговори. Насладете се ежедневието си, но не очаквайте някакви големи промени или бързо развитие.

СТРЕЛЕЦ

Не насилвайте събитията

Не се опитвайте да разрешавате възникнали в миналото семейни въпроси или пък битови проблеми. Разговорите с близките лесно могат да се озоват в улица без изход. Овладейте желанието си да налагате мнението си. Приемете, че днес нещата ще вървят с по-бавно темпо. Същото се отнася и за работното ви време. Не насилвайте събитията.

КОЗИРОГ

Съсредоточете се

Денят е изпълнен с разговори, съобщения и дребни ангажименти, но внимавайте какво подписвате и какво изричате. Грешки в детайлите са доста възможни поради това, че се чувствате доста разсеяни. Проверявайте информациите два пъти, не изпращайте важни писма без да сте ги проверили по два пъти и не давайте крайни обещания на колеги.

ВОДОЛЕЙ

Нужда от сигурност

След динамиката от изминалите дни днес на преден план излиза нуждата от сигурност и стабилност в личните финанси. Пазете се от изкушението да инвестирате прибързано или да правите непредвидени разходи. Денят е подходящ за преглед на бюджета, но не и за нови сделки. Ако някой ви предлага бързи печалби, подложете предложението му на съмнение.

РИБИ

Не се обиждайте

Луната навлиза във вашия знак и това до голяма степен засилва вашата чувствителност. Имате очаквания, но денят е муден и почти не ви предлага условия за действия. Склонни сте в разговори да приемате всичко прекалено лично и да се засягате от някакви малки и дребни подхвърлени думи. Внимавайте да не развалите взаимоотношенията си.

Хороскоп за родените на 27 август – Честит рожден ден! Използвайте следващите дванайсет месеца пред себе си, за да подредите приоритетите си, да изчистите излишното от живота си и да насочите енергията си към продуктивни действия. Годината е богата на любов.

Тодор Емилов-Тео