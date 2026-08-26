„Вишнева градина“ на Чехов открива новия премиерен сезон на МДТ „Константин Кисимов“

За времето, което безвъзвратно променя света ни, и за копнежа по детството като път към осмисляне на настоящето, разказва новият спектакъл „Вишнева градина“ на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“.

Едно от най-значимите произведения в световната драматургия оживява на великотърновска сцена под режисурата на Елица Йовчева. Премиерата е на 30 септември в голяма зала на МДТ.

„Новият творчески сезон е особено значим за нашия театър, защото преминава под знака на три знакови годишнини – 55 години държавна оперета, 75 години професионален драматичен театър във Велико Търново и 130 години от рождението на нашия патрон Константин Кисимов.

Посвещаваме премиерата на „Вишнева градина“ на тези годишнини, защото спектакълът по особен начин ни връща към темите за паметта, времето и необходимостта да продължим напред, без да губим връзката с миналото.

Вярвам, че творческата среща на режисьора Елица Йовчева с актьорската ни трупа ще даде на публиката вълнуващ спектакъл, който ще намери трайно място в репертоара на театъра“, сподели директорът на МДТ Ганчо Ганчев.

„Вишнева градина“ е закачливо намигане към неизбежното порастване, наситено с много хумор, драматични колизии, невъзможни любови и болезнени равносметки. В центъра на постановката са човешките взаимоотношения и невидимите връзки между героите, изправени пред загубата на своя дом и пред необходимостта да се разделят с миналото.

В спектакъла участват актьори от драматичния състав на великотърновския театър.

В образа на Любов Андреевна Раневская – собственичката на имението с прочутата вишнева градина, се превъплъщава Стефка Златкова. Милен Иванов изпълнява ролята на нейния брат Леонид Гаев, а Катрин Тодорова и Симона Джурова са двете ѝ дъщери – Аня и осиновената Варя. Боян Фърцов влиза в образа на търговеца Ермолай Лопахин, който предлага прагматичен изход за спасяването на задлъжнялото имение. В ролята на вечния студент и идеалист Пьотр Трофимов публиката ще види Самуил Горанов, а Александра Златева се превъплъщава в гувернантката Шарлота Ивановна. Детелин Кандев играе разорения земевладелец Симеонов-Пишчик, който не губи надежда дори когато е изправен пред поредното финансово изпитание.

Света на имението допълват Иван Митев в ролята на възрастния лакей Фирс, Никол Бойчева като прислужницата Дуняша, Кирил Милушев като младия лакей Яша и Игнат Дълбоков като конторския служител Епиходов. В ролята на Пътника, чиято неочаквана поява внася тревогата на външния свят в привидно затвореното пространство на градината, е Лиляна Иванова.

Режисьорът Елица Йовчева е едно от ярките имена на съвременния български театър.

Постановката е по класическия превод на Атанас Далчев.