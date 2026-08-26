Забраниха колела, тротинетки и ролери в паркова алея, за да предпазят най-малките

Ограничението е въведено след подписка на родители

ВЕЛОСИПЕДИ, ТРОТИНЕТКИ И РОЛЕРИ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В ЕДНА ОТ АЛЕИТЕ НА ПАРК „ДРУЖБА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Ограничението е въведено след настояване на родители и има за цел да предпази най-малките посетители от инциденти. Забраната важи само за конкретна зона, където играят мъници.

В началото на тази седмица в парка се появи табела с надпис „Забранено“ и зечеркнати изображения на колело, тротинетка и ролери. В социалните мрежи се разрази бурна дискусия по повод рестрикцията.

Десетки възразиха с мотива, че в крайна сметка паркът е за общо ползване и едно от малкото места, където могат да се използват вече забранените пособия.

Други адмирираха рестрикцията с аргумент, че порасналите малчугани карат с висока скорост и така създават опасност от злополуки с хлапетата.

На табелата пише също, че нарушителите се глобяват съгласно наредбите на Община Велико Търново. Това допълнително разпали напрежението.

Кметът инж. д-р Даниел Панов побърза да внесе яснота и категорично отрече местната власт да е въвела забрана за целия парк.

„Искам да успокоя великотърновци – Общината не е забранила карането на велосипеди, тротинетки и ролери. Това категорично не е вярно. Подобни твърдения са меко казано несериозни и са подвеждащи“, заяви управникът.

Той поясни, че ограничението се отнася единствено за малка странична алея, водеща към пространство, предназначено за най-малките посетители на парка. До поставянето на табелата се стигнало по изрично желание на родители, които са внесли подписка в Общината.

Кметът изтъкна, че искането на родители е продиктувано единствено от необходимостта да се намали рискът от сблъсъци и инциденти с деца.

Инж. д-р Панов посочи още, че парковете във Велико Търново са споделено пространство за малчугани, родители и възрастни и са естествено място за разходка, игри, почивка и спорт. В тази връзка информира, че продължава текущата грижа за детските площадки и тяхното обновяване.

„През есента ще има и ново залесяване в парковете“, допълни градоначалникът.

Галина ГЕОРГИЕВА