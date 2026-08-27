Антония Начева влезе в Топ 10 на Световното по модерен петобой

На 10-о място от общо 22 елитни щафети се класираха националите Антония Начева и Томас Григоров на Световното първенство по модерен петобой за младежи и девойки до 19 години в Мадрид, Испания.

Българският тандем постигна 15 победи в дисциплината фехтовка и записа изключително престижния втори най-добър резултат в плуването с време от 53 секунди. В препятствията Начева и Григоров финишираха за 1:05 минути, а в комбинираната дисциплина спряха хронометрите на 14:20 минути, което им отреди 10-о място в тази част от надпреварата.

“Това класиране е равносилно на подвиг. Нашите състезатели бяха принудени да излязат на старт без личната си екипировка, тъй като багажът им не пристигна навреме в испанската столица. Въпреки огромния стрес и трудностите, Антония и Томас доказаха, че са истински бойци.

Българската федерация по модерен петобой изразява своята огромна и искрена благодарност към Египетската федерация по модерен петобой. Колегите от Египет проявиха изключителен колегиален дух и феърплей, като осигуриха пистолети за нашите състезатели, за да могат те изобщо да вземат участие в Световното първенство“, съобщиха от Феддерацията. Антония Начев е състезателка на великотърновския клуб „Боляри 2009“, а Томас Григоров на Олимпик /Пазарджик/. И двамата са многократни шампиони на страната, като Тони е Спортист №1 на В. Търново при подрастващите за 2025 година.