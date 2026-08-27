Д-р Даниел Илиев и д-р Ангел Ангелов се съревновават за директор на търновската болница

Д-Р ДАНИЕЛ ИЛИЕВ И Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ СА ДВАМАТА ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“.

Те са допуснати до финалната фаза на конкурса за шеф на областната клиника, става ясно от междинните резулати от процедурата за подбор. Данните бяха публикувани днес на сайта на Министерство на здравеопазването.

Д-р Илиев е настоящият изпълнителен директор на търновската болница, като мандатът му стартира през пролетта на 2023г. Той е акушер-гинеколог с над 3 десетилетия професионален стаж зад гърба си. В миналото също е бил шеф на клиниката.

Д-р Ангелов е сегашният началник на неврологично отделение в МОБАЛ. Той постъпи на работа в лечебницата през 2024г. след 10 години практика в Германия.

Двамата кандидати ще се явят на събеседване с конкурсната комисия, на което следва да споделят вижданията си за подобряване на дейността и финансовото състояние на болницата.

Останалите претенденти за състава на Съвета на директорите са Иван Илиев и Лилия Вълчева – за независим член, а за представител на държавата – Тодор Табаков и Радослав Щербаков.

С избраните кандидати ще бъде сключен договор за възлагане на управление за период от 3 години.

Галина ГЕОРГИЕВА