Д-р Евгения Недева отново оглави РЗИ Велико Търново

След близо 10 месеца извън ръководството тя се върна на директорския пост

Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА ОТНОВО ЗАСТАНА НАЧЕЛО НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Тя встъпи в длъжност със заповед от 26 август, след като спечели конкурса за директор на институцията, обявен от здравното министерство през юни.

Така д-р Недева се завръща на поста, който заемаше повече от десетилетие. Тя ръководеше РЗИ в периода от 2014 до 2025г. Първото й назначение дойде от тогавашния министър на здравеопазването Петър Москов.

През изминалите 10 месеца, РЗИ остана без титуляр и беше временно ръководена от д-р Красимира Петрова.

Д-р Недева е възпитаник на Медицинския университет в Плевен. Професионалният й път е тясно свързан със системата на здравеопазване, като през годините е преминала през различни звена и нива в структурата на инспекцията. Работила е и в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ като лекар по контрол на вътреболничните инфекции.

Галина ГЕОРГИЕВА