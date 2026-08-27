D.TRADING удължава LNG маршрута през България до украинските газови хранилища

Първият товар по южния маршрут

През декември 2024 г. D.TRADING получи около 1 TWh природен газ на гръцкия LNG терминал „Ревитуса”, първия си американски товар. След регазификацията газът се придвижи на север през българската газопреносна мрежа към Румъния, Молдова и Украйна. D.TRADING стана първият търговец, транспортирал газ от Гърция до Украйна по продукта Route 1 на DESFA, и резервира обемите в украинските подземни хранилища.

Товарът доказа търговска теза: LNG, разтоварен в Гърция, може да се конкурира на пазари далеч от брега, ако търговецът управлява резервациите на преносен капацитет през три или четири граници като една операция.

Решението за Transgaz от юни 2026 г.

Това лято коридорът получи пространство за растеж. През юни 2026 г. Европейската комисия измени антитръстовите си ангажименти от 2020 г. и румънският оператор Transgaz получи разрешение да предлага капацитет за износ на газ към Украйна. Решението добавя преносен капацитет в направление, което вече движи обеми през България и Румъния.

Притегателната сила на украинските хранилища

Икономиката на южния маршрут се крепи на украинското търсене и украинските хранилища. Зимното потребление в Украйна възлиза на около 4 милиарда кубически метра, равностойността на приблизително 40 LNG товара. Подземните хранилища на страната, най-големите в Европа, позволяват на търговците да складират летните обеми за зимна доставка. Така сезонната ценова разлика се превръща във физическа сделка, която минава през България два пъти годишно.

„На днешния газов пазар достъпът до инфраструктура е също толкова важен, колкото достъпът до молекули”, казва Даниел Хаки, търговски директор за Европа в D.TRADING.

Мястото на България в системата

D.TRADING развива търговия с природен газ в 26 държави: OTC договори по рамката EFET, продукти „ден напред” и форуърдни продукти, трансгранични потоци и доставки на едро. Сред партньорските му платформи е „Балкан газов хъб” в София. За българските контрагенти това означава, че маршрутът е търгуем на място: обемите, които влизат през „Ревитуса”, могат да се купуват, продават или хеджират на хъба, а не само да преминават транзитно през страната.

Северният резервен маршрут

Втори маршрут намалява зависимостта от южния. На литовския терминал Клайпеда D.TRADING е резервирал капацитет за регазификация от около 5 TWh за 2026 и 2027 г., след като през ноември 2025 г. достави там първия си американски товар при условия FOB (free on board). Двете входни точки, една на Балтийско море и една на Егейско, позволяват на компанията да насочва обемите към коридора с по-добра цена през съответния месец.

За D.TRADING: D.TRADING е европейска компания за търговия с енергия в рамките на DTEK Group. Тя търгува с електроенергия, природен газ, LNG и горива в Централна, Източна и Югоизточна Европа и оперира в 26 държави. През 2025 г. компанията изтъргува 12,1 TWh електроенергия и 7,0 TWh природен газ за повече от 130 клиенти.