Три формации се разпадат след прието решение двама души да нямат право на група в местния парламент

Двама съветници вече няма да могат да сформират групи във Великотърновския общински съвет, след като бяха приети промени в правилника на местния парламент.

Предложението беше на независимия общински съветник Стилян Найденов и събра 20 гласа „за“ при проведеното гласуване.

По този начин три групи в Общинския съвет реално вече няма да съществуват и да ползват различни привилегии като допълнително време за говорене. До момента с двама общински съветници бяха от ДПС, „Възраждане“ и „Общество за нова България“.

С по двама общински съветници са от ВМРО и ИТН, но те се обединиха в обща група още в началото на мандата и в момента няма да пострадат от новата мярка.

Вносителят Стилян Найденов мотивира предложението си с факта, че в предишни мандати група са сформирали трима общински съветници. По думите му двама души могат да вземат много трудно решение, затова нечетният брой е препоръчителен. Освен това той е убеден, че двама души реално не могат да бъдат група и даде примери в различни общини, където за това са необходими поне трима.

След приетата промяна в правилника групите си запазват от „ГЕРБ“, „ПП/ДБ“, „БСП за България“, „ВМРО-ИТН“ и „Заедно можем всичко“, чиято група влезе в местния парламент с регистрацията на „Глас народен“.

Екип „Борба“