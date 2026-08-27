Хороскоп за петък и уикенда: Силни емоции, стари истории приключват, но внимавайте с илюзиите

Силни емоции и възможност да приключим стари епизоди от живота си; в семейството цари хармония, но не потъвайте в илюзии

Прогноза за периода 28 август – 30 август.

28 август. Настъпва лунно затъмнение в Риби, което донася по-силен емоционален градус и възможност за приключване на стари епизоди от живота ни. Не се съпротивлявайте на промените – освободете натрупаното напрежение и ако имате възможност, си подарете един ден на пълен отдих и тишина, за да възстановите силите си. Денят е прекрасен за отпуск.

29 август. Луната е в Риби и е в тригон с Марс. Денят е почивен, но наситен с енергия. Опитайте да я изразходите по най-благоприятния начин – спорт, къщна работа, разходки, планински преходи или плуване. Взаимоотношенията в семейството са хармонични.

30 август. Луната преминава от Риби в Овен и е в съвпад с Нептун. Внимавайте да не потънете в илюзии. Бъдете внимателни и с медикаментите, и с алкохола в този ден. Не търсете съчувствие, се справяйте с проблемите рационално.

ОВЕН

Доста активна събота

28 август. Лунното затъмнение бърка дълбоко в подсъзнанието ви и изкарва на повърхността умора или стари емоционални тежести, които отдавна е време да пуснете. Не се насилвайте да вършите героични подвизи. Ако имате възможност, вземете си ден отпуск, изключете телефона и прекарайте време в пълна почивка.

29 август. Събота ви заварва устремени за действие. Марс ви тласка да изразходвате тази енергия пълноценно. Спретнете си интензивна тренировка, качете се в планината или просто отметнете изостаналата работа у дома. В семейството цари пълен синхрон и разбирателство.

30 август. В неделя Луната влиза във вашия знак и ви прави изключително чувствителни, но съвпадът с Нептун крие риск да видите нещата такива, каквито ви се иска да бъдат, а не каквито са. Не търсете съчувствие от околните и не удавяйте разочарованията в чаша алкохол. Вземете си студен душ и подходете към всяка спънка с чист разум.

ТЕЛЕЦ

Внимавайте с лекарствата

28 август. Лунното затъмнение в петък слага точка на приятелство или обществен проект, които отдавна са изчерпали своя смисъл. Не се съпротивлявайте на промяната, дори първоначално да ви е трудно да пуснете старото. Подарете си миг за отдих и си позволете да рестартирате мислите си.

29 август. Денят е идеален за активно движение и прекарване на време с любимите хора. Водните занимания, разходките на чист въздух или пренареждането у дома ще ви действат пречистващо. Отношенията със семейството са топли и ви носят усещане за стабилност.

30 август. В неделя се пазете от самосъжаление и не разчитайте на празни обещания. Пазете се от предозиране с лекарства или алкохол, тъй като организмът ви днес е свръхчувствителен. Вместо да се реете в облаците или да очаквате някой да ви спасява, заложете на желязна логика.

БЛИЗНАЦИ

Не се предоверявайте

28 август. Лунното затъмнение днес се случва в кариерния ви сектор или ви подтиква да преосмислите важни житейски цели. Време е да затворите вратата след стари ангажименти, които само пилеят енергията ви. Вземете си почивка, пуснете напрежението и не насилвайте събитията. Не е време за явни действия.

29 август. Събота ви зарежда с тонус и енергия. Чудесен момент да се посветите на семейни задачи, спорт или разходка, която ще ви отърси от натрупаната през седмицата умора. Климатът у дома е ведър, а разговорите вървят с лекота.

30 август. Неделята замъглява мислите ви и носи опасност да се предоверите на хора, които просто ви ласкаят. Не търсете рамо, на което да се изплачете, а се съберете и погледнете фактите сухо и трезво. Внимавайте какво консумирате и избягвайте алкохола.

РАК

Разчистете сметките с миналото

28 август. Лунното затъмнение ви отваря очите за истини, които досега сте отказвали да видите. Денят е идеален за затваряне на стари страници, отказване от излишни илюзии и пълен рестарт. Ако имате възможност да си вземете отпуск, направете го. Тялото и душата ви имат крещяща нужда от отдих.

29 август. В събота енергията ви се връща с пълна сила. Използвайте я за плуване, дълъг преход или генерално почистване у дома, което ще ви донесе вътрешно удовлетворение. Общуването с близките е хармонично и зареждащо.

30 август. В неделя внимавайте да не се подведете по чужди идеали или да изпаднете в нереални очаквания спрямо приятели. Бъдете пределно внимателни с медикаментите и не посягайте към чашката. Справяйте се с всяка ситуация прагматично.

ЛЪВ

Спрете да вървите срещу вятъра

28 август. Лунното затъмнение в петък изкарва на повърхността както финансови, така и емоционални въпроси, които трябва да бъдат окончателно приключени. Спрете да вървите срещу вятъра и приемете случващите се промени. Вземете си отпуск. Един ден, прекаран в тишина и извън шумната среда, ще ви върне вътрешния баланс.

29 август. Денят ви предлага възможност да изразходвате натрупаната енергия чрез спорт, работа в градината или пък чрез пътуване. Хармонията у дома е пълна, стига да оставите близките си да дишат и да подкрепите техните идеи.

30 август. В неделя срещата на Луната и Нептун може да замъгли преценката ви относно професионалното ви развитие или бъдещи планове. Не влизайте в ролята на жертва и не очаквайте съчувствие от околните. Разчитайте единствено на своята подготовка и не надскачайте възможностите си, ако си търсите нова работа.

ДЕВА

Сложете край на токсичните модели

28 август. Лунното затъмнение настъпва във вашия противоположен знак Риби и слага край на илюзии в партньорските отношения. Не се съпротивлявайте, ако определен ангажимент или връзка стигне до своя логичен край. Подарете си пълна почивка и се оттеглете от драмата съвсем спокойно.

29 август. Събота ви носи физически тонус. Идеален момент за планински преход, плуване или домакински дейности, които отдавна отлагате. Изразходването на енергията в конкретни задачи ще ви донесе пълно удовлетворение и мир в семейството.

30 август. Неделята изисква голяма бдителност: лесно може да се подведете по фалшиви обещания или да изпаднете в ненужно черногледство. Пазете се от хранителни отравяния, медикаменти и алкохол. Проблемите днес се решават само с хладен ум и практични действия.

ВЕЗНИ

Погрижете се за себе си

28 август. Петък ви подканя да забавите темпото и да обърнете внимание на здравето си. Лунното затъмнение в Риби ви освобождава от тежки ежедневни ангажименти и навици, които ви изтощават. Отпускът днес е най-доброто решение. Дайте си време за пълно рестартиране, ако имате такава възможност.

29 август. Почивен ден, наситен с много жизненост. Впрегнете я в спорт, разходки сред природата или разкрасяване на дома. Взаимоотношенията у дома са хармонични и ви носят спокойствие и наслада.

30 август. Неделя може да ви подхвърли емоционални капани и усещане, че никой не ви разбира. Не чакайте състрадание от другите и не търсете спасение в алкохола или бягството от реалността. Вземете нещата в свои ръце и действайте рационално.

СКОРПИОН

Освободете сърцето си

28 август. Лунното затъмнение днес ви освобождава от любовни драми или творчески блокажи, които са ви спирали досега. Време е да пуснете старото, за да направите място за нови преживявания, нови хора и нови мечти. Денят е идеален за пълно изключване от мрежата и пълноценен отдих, стига да може да си позволите този отпуск.

29 август. Събота ви зарежда с мотивация и сила за действие. Излезте сред природата, спортувайте или се отдайте на плуване. Физическото натоварване ще изчисти всяка остатъчна умора. В семейството цари пълно разбирателство.

30 август. Неделята носи риск да попаднете в илюзии по отношение на партньора или близките ви. Бъдете изключително внимателни с медикаменти и избягвайте употребата на алкохол. Не изпадайте в меланхолия, а подхождайте трезво към всеки възникнал въпрос.

СТРЕЛЕЦ

Пуснете промените в живота си

28 август. Лунното затъмнение днес поставя акцент върху дома и семейството, като затваря важна страница от личния ви живот. Не се борете с промените, приемете ги като освобождение, като свой собствен актив. Ако имате възможност за отпуск, използвайте го, за да се оттеглите на тишина и да не се натоварвате допълнително.

29 август. В събота Марс ви подтиква да прекарате свободното си време изключително активно. Дълъг преход в планината, плуване или интересни занимания у дома ще ви се отразят отлично. Взаимоотношенията с близките са изключително топли.

30 август. В неделя се пазете да не залитнете в прекален идеализъм на работното място или в ежедневните задачи. Не търсете съчувствие, ако нещо не върви по план, а разчитайте на здравия си разум. Внимавайте с хапчетата и избягвайте чашката.

КОЗИРОГ

Сменяте чипа

28 август. Лунното затъмнение днес ще ви освободи от токсични контакти, стари начини на мислене и излишно напрежение. Време е да прочистите средата и обкръжението си. Подарете си ден на тишина, за да пренастроите вътрешния си компас. Не се вкопчвайте в миналото, особено ако то вече е изживяло времето си.

29 август. Събота е пълна с динамика. Впрегнете енергията си в спорт, ремонтни дейности у дома или разходка с любимите хора. Не стойте на едно място. Почивката и излежаването не ви влияят добре. Атмосферата в семейството е хармонична и зареждаща.

30 август. Неделята може да ви подведе с нереални очаквания в любовта или спрямо децата. Не потъвайте във филми и илюзии, и бъдете внимателни с алкохола и не прекалявайте с лекарствата, пък било то и хранителни добавки. Разходка сред природата ще ви дойде доста по-добре от гълтане на успокоителни таблетки.

ВОДОЛЕЙ

Пренаредете приоритетите си

28 август. Лунното затъмнение поставя точка на важен финансов казус или променя начина, по който цените себе си. Не се плашете от новото. Освободете се от нещо вехто, от което нямате нужда вече. Един ден пълна почивка ще ви върне тонуса, стига да можете днес да си го позволите.

29 август. В събота енергия струи от вас. Използвайте я за плуване, каране на колело или сериозно разчистване у дома. Връзката със семейството е топла и хармонична. Радвате се на пълно разбирателство, а това ви вдъхновява.

30 август. В неделя сериозният Нептун може да ви вкара в илюзии относно имотен или семеен въпрос. Не търсете съжаление от другите и се пазете от употреба на хапчета и алкохол. Вземайте решенията си на база натрупания опит и съвети от добронамерени хора.

РИБИ

Пробвайте нещо ново

28 август. Лунното затъмнение днес е във вашия знак и е повод за един голям личен рестарт. Време е да съблечете старата си кожа, да пуснете чуждите очаквания и да се погрижете за себе си. Подарете си ден на пълен отдих, тишина и откъсване от света, за да можете да набележите бъдещите си цели.

29 август. Събота ви заварва с тонус и много сила. Тригонът на Луната с Марс ви подканва към спорт, разходки край вода или преходи, които ще ви заредят максимално. Общуването у дома е леко и хармонично.

30 август. В неделя Луната напуска вашия знак и прави съвпад с Нептун, което може да замъгли преценката ви. Пазете се от самоизмама, от предозиране с лекарства и избягвайте алкохола. Решавайте възникналите проблеми бързо и с хладен разум.

Хороскоп за родените на 28 август – Честит рожден ден! През следващата една година се опитайте да овладеете огромното си желание да правите промяна след промяна, реформа след реформа. Давайте го по-тихичко и предпазливо и тази тактика ще ви предпази от много грешки. Годината е щедра на успехи, но за целта вие трябва сте последователни и упорити.

Хороскоп за родените на 29 август – Честит рожден ден! През следващата една година пречките и трудностите ще имат за цел да ви направят по-силни и издръжливи. От друга страна, в общуването и сферата на контактите ще имате много късмет. Позволете на нови запознанства да влязат в живота ви.

Хороскоп за родените на 30 август – Честит рожден ден! Очаква ви година на пълнота и спокойствие. На реализация и стабилизация. Вие ще бъдете облагодетелствани от действия, които вече сте извършили в живота си. Просто сега те ще дадат своите плодове. Тодор Емилов-Тео