Хулиган отнесе 10 денонощия арест и 120 часа общественополезен труд

Наказание задържане в структурите на МВР за 10 денонощия и 120 часа общественополезен труд, за срок от една година е наложил Районен съд – Г. Оряховица на 19-годишен местен жител за дребно хулиганство.

В понеделник около 21,30 ч. пред магазин за хранителни стоки в железничарския град той е отправил обидни думи и заплахи спрямо свой съгражданин.

С действията си е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на гражданите. След намесата на полицията му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

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