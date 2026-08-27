„Кроношпан“ дари паркет за ремонт на детския отдел на библиотеката в болярския град

„КРОНОШПАН“ ПОДКРЕПИ ПРЕДСТОЯЩИЯ РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ОТДЕЛ „СЛАВЕЙЧЕ“ КЪМ РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“.

Компанията дари 140 кв. м ламиниран паркет, който ще бъде използван при обновяване на пространството за най-малките читатели.

Жестът е продиктуван от стремежа на дружеството за създаване на по-уютна, безопасна и красива средства за децата и техните семейства, които посещават библиотеката.

„Книгите ни показват нови светове, а ние от „Кроношпан“ вярваме, че средата в която децата растат и четат, трябва да бъде също толкова топла и вдъхновяваща“, посочват от компанията.

След обновяването на базата малчуганите ще могат да се потопят в света на книгите в по-приветлива и комфортна обстановка.

През лятото детският отдел предложи много интересни събития и занимания за хлапетата. Имаше кино-прожекции, работилници по изработване на медни бижута, тъкане на стан, правене на красиви книгоразделители и др.

Галина ГЕОРГИЕВА