Областните футболни групи тръгват с яки дербита

С интересни мачове започват първенствата на областните групи, според жребия изтеглен в Зоналния съвет на БФС. Работната среща с ръководителите на клубовете от великотърновски регион се проведе в залата за пресконференции на стадион „Ивайло“.

Елитната група стартира на 19 септември /събота/ от 17:00 часа. В първия кръг съперници са „Чумерна“ /Елена/- „Левски“ /Лясковец/, „Бъдеще“ /Бутово/- „Лозен 1924“ /Сухиндол/, „Левски 1986“ /Стражица/- „Земеделец 93“ /Козловец/ и „Ботев“ /Дебелец/- ФК „Недан“ /Недан/. Почива отборът на „Изгрев 93“ /Царевец/.

Областна груп- юг започва на 13 септември /неделя/ в 17:00 часа. Настоящият първенец ФК „Долна Оряховица“ гостува на „Ботев“ /Горско Ново село/. Останалите двойки са: „Янтра“ /Драганово/- ФК „Ресен 2023“ /Ресен/, ФК „Първомайци“- „Победа“ /Кесарево/, „Вихър“ /Добри дял/- „Росица“ /Поликраище/ и „Стрела“ /Самоводене/- „Олимпиакос“ /Никюп/. Почива „Спортист“ /Козаревец/.

Жребият за Областна група- север ще бъде изтеглен допълнително.

На срещата футболните деятели бяха запознати подробно със стъпките за въвеждане на електронното първенство в областните групи, всички отбори получиха и по две маркови футболни топки.