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Обявиха реферите за втория кръг в Северозападната Трета лига

БОРБА БГ 49 четения 0 Comments

Съдийски назначения – Северозападна Трета лига 2 кръг, 29.08.2026 г., 18:00 ч.

ФК “ЧАВДАР” гр. ТРОЯН – ОФК”ПАВЛИКЕНИ” гр. ПАВЛИКЕНИ

1.Даниел Цолов-МН

2.Михаел Денчев-ГБ

3.Севастиян Чавдаров-ГБ

4.Димитър Дончев-ГБ                         

Д-Т Ивайло Илиев-МН

 

ФК”СЕВЛИЕВО” гр. СЕВЛИЕВО – ОФК “Спартак Плевен” 2 гр. Плевен

1.Владимир Велев-ВТ

2.Кристиян Минков-ВТ

3.Едуард Кендерян-ВТ

4.Ивайло Бижев-ВТ                           

Д-Т Светлин Пъшев-ВТ

 

ФК „ЮВЕНТУС- 95“ с. МАЛЧИКА – ФК”ПАРТИЗАН” гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

1.Александър Марков-ВТ

2.Станимир Чолаков-ВТ

3.Димитър Линков-ВТ

4.Христо Хинков-ЛЧ                           

Д-Т Николай Николов-ЛЧ

 

ОФК”БДИН 1923″ гр. ВИДИН – ОФК”ЛОКОМОТИВ” ГР. МЕЗДРА

1.Ивайло Благоев-Пл

2.Денис Христов-ПЛ

3.Ивайло Христов-ПЛ

4.Георги Василев-ПЛ                           

Д-Т Любен Иванов-ПЛ                              

 

ОФК”КОМ-БЕРКОВИЦА” гр. БЕРКОВИЦА – ФК”ЯНТРА” ГР. П. ТРЪМБЕШ

1.Росен Гановски-ВР

2.Славян Добрев-ВР

3.Ивайло Петров-ЛЧ

4.Дочо Михов-ЛЧ                               

Д-Т Радой Христов-МН

 

ОФК”АКАДЕМИК” гр.СВИЩОВ – ФК”ЕТЪР ВТ 2″ -30.08 /18:00ч/НЕДЕЛЯ    

1.Стилян Колев-ВТ

2.МиленАрабаджиев-ВТ

3.Александър Апостолов-ВТ

4.Иван-Йоанис Атанатос-ГБ                             

 Д-Т Борис Линков-ВТ

 

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