Обявиха реферите за втория кръг в Северозападната Трета лига
Съдийски назначения – Северозападна Трета лига 2 кръг, 29.08.2026 г., 18:00 ч.
ФК “ЧАВДАР” гр. ТРОЯН – ОФК”ПАВЛИКЕНИ” гр. ПАВЛИКЕНИ
1.Даниел Цолов-МН
2.Михаел Денчев-ГБ
3.Севастиян Чавдаров-ГБ
4.Димитър Дончев-ГБ
Д-Т Ивайло Илиев-МН
ФК”СЕВЛИЕВО” гр. СЕВЛИЕВО – ОФК “Спартак Плевен” 2 гр. Плевен
1.Владимир Велев-ВТ
2.Кристиян Минков-ВТ
3.Едуард Кендерян-ВТ
4.Ивайло Бижев-ВТ
Д-Т Светлин Пъшев-ВТ
ФК „ЮВЕНТУС- 95“ с. МАЛЧИКА – ФК”ПАРТИЗАН” гр. ЧЕРВЕН БРЯГ
1.Александър Марков-ВТ
2.Станимир Чолаков-ВТ
3.Димитър Линков-ВТ
4.Христо Хинков-ЛЧ
Д-Т Николай Николов-ЛЧ
ОФК”БДИН 1923″ гр. ВИДИН – ОФК”ЛОКОМОТИВ” ГР. МЕЗДРА
1.Ивайло Благоев-Пл
2.Денис Христов-ПЛ
3.Ивайло Христов-ПЛ
4.Георги Василев-ПЛ
Д-Т Любен Иванов-ПЛ
ОФК”КОМ-БЕРКОВИЦА” гр. БЕРКОВИЦА – ФК”ЯНТРА” ГР. П. ТРЪМБЕШ
1.Росен Гановски-ВР
2.Славян Добрев-ВР
3.Ивайло Петров-ЛЧ
4.Дочо Михов-ЛЧ
Д-Т Радой Христов-МН
ОФК”АКАДЕМИК” гр.СВИЩОВ – ФК”ЕТЪР ВТ 2″ -30.08 /18:00ч/НЕДЕЛЯ
1.Стилян Колев-ВТ
2.МиленАрабаджиев-ВТ
3.Александър Апостолов-ВТ
4.Иван-Йоанис Атанатос-ГБ
Д-Т Борис Линков-ВТ