Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за денонощие

Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” в Русе.

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом – със седем сантиметра. При Видин то е с четири сантиметра, а при Ново село и Оряхово – с по три сантиметра. При Никопол повишението е с два сантиметра, а при Русе – със сантиметър. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра има понижение с два сантиметра.

При Русе нивото е минус 123 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още три сантиметра.

По информация на дирекция “Речен надзор” в Русе към Изпълнителна агенция “Морска администрация” през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

БТА