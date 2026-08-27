Промяна: Гражданите ще имат само по 1 въпрос за 5-минутно питане

Гражданите вече ще могат да задават само по един въпрос към кмета по време на заседание в местния парламент в рамките на пет минути.

Ако желаят втори въпрос, ще трябва да входират второ питане. Общото времетраене на въпроси от граждани остава 30 минути. Общинският съвет гласува промяната на редовното си заседание по предложение на местния парламентарист Жельо Желев от ГЕРБ.

То беше категорично защитено от председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, който заяви, че различните въпроси по много теми могат да попречат на гражданския контрол, каквато е целта на участието на граждани по време на заседания.

„Ако едно питане съдържа 20 или 30 различни въпроса – от дупките по улиците през чистотата до АМ „Хемус“- това формално може да бъде наречено едно питане, но по същество са десетки отделни теми. Всяка от тях изисква проверки, справки, становища и работа на различни звена от администрацията. И тогава механизмът, създаден за граждански контрол, може да бъде използван по начин, който не засилва контрола, а натоварва и на практика блокира администрацията. Но тук има нещо още по-важно. Когато гражданският контрол се превърне в поток от десетки несвързани въпроси, ние рискуваме да го разводним. И когато всичко е проблем, накрая не изпъква истинският проблем“, категоричен беше Венцислав Спирдонов.

Според него един от всички 20 въпроса може да е изключително важен и да засяга проблемите на много хора, но той да бъде изпуснат, тъй като вниманието на всички в администрацията ще бъде разпиляно с десетки други теми.

Дончо Бораджиев от ПП/ДБ обвини вносителя, че с подобно предложение се ограничават гражданските права, а Жельо Желев го контрира с обратното твърдение, обяснявайки, че с един въпрос може да се постигне не по-малко от много такива по различни теми.

Предложението на Жельо Желев събра 20 гласа „за“, 5 „против“ и 3 „въздържал се“.

Екип „Борба“