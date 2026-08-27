Събраха 5000 евро за ремонта на читалището в Марян с концерт на Орлин Горанов и Антонио Паторозлиев

Празникът на Марян се пренесе в лятното кино на Елена, което се изпълни със стотици зрители. Тази година съборът на селото беше съпътстван и с благотворителна кауза, а именно ремонт на читалището.

Събрани бяха 5000 евро, които ще помогнат за запазване на културната институция. Сградата е построена в началото на XX век, а читалището е открито през 1934 г. Днес тя има нужда от грижа, за да продължи да бъде място за срещи, култура и памет.

Идеята за благотворителния концерт се ражда спонтанно в началото на годината, а НЧ „Наука – 1900“ я превръща в реалност с подкрепата на Община Елена. В началото на вечерта председателят на НЧ „Наука – 1900“ инж. Милена Илиева припомни историята на читалището и очерта плановете за неговото бъдеще.

Добрата новина дойде от кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев – още тази година Общината ще осигури средства за начало на проектантските дейности, а през следващата ще кандидатства за финансиране на ремонта чрез МИГ „Елена – Златарица“.

От входа на лятното кино прозвуча популярна италианска песен и сред публиката се появи Антонио Паторозлиев – артист и тенор от оперната сцена. А когато към сцената се отправи един от най-обичаните български изпълнители – Орлин Горанов, публиката го посрещна с бурни аплодисменти.

„Благодарим на Антонио Паторозлиев и Орлин Горанов, които намериха време в натоварения летен сезон, за да бъдат в Елена и да подкрепят тази благородна кауза. Благодарим на организаторите, на всички спонсори и на стотиците хора, които подкрепиха каузата – с купен билет, дарение по банков път или средства, оставени в дарителската кутия“, споделиха организаторите.

Михаил МИХАЛЕВ