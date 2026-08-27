Село с 90 на сто загуби по водопроводите вече втори месец на сухо

Областният управител свика съвещание в Горна Студена за решаване на проблема

Водната криза в свищовското село Горна Студена продължава вече втори месец, като част от домакинствата остават без питейна вода. Заради тежкия проблем на 27 август в селото се проведе спешна работна среща, на която представители на местната и държавната власт, ВиК дружеството и експерти обсъдиха възможните решения.

В срещата участваха областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, кметът на община Свищов Генчо Генчев, управителят на „ВиК Йовковци“ инж. Росен Найденов и кметовете на Горна Студена, Овча Могила, Хаджидимитрово, Козловец и Морава.

Проблемът в Горна Студена е свързан основно с остарялата водопроводна инфраструктура. Мрежата е изградена през 60-те години на миналия век, а загубите по нея надхвърлят 90%. Експлоатационният срок на съоръженията е превишен повече от два пъти, което превръща подмяната им в един от най-сериозните проблеми пред местната власт.

Кметът на селото Пламен Иванов настоя за незабавни действия. Сред обсъжданите от него варианти са спешна подмяна на тръбите в най-критичните участъци или търсене на допълнителен водоизточник чрез нов сондаж.

Според кмета на община Свищов Генчо Генчев обаче изграждането на нов сондаж не е най-подходящото решение. Той предложи Горна Студена да бъде включена към водопровода на Караисен. Друг вариант е изграждането на ново водопроводно трасе от Свищов през Царевец с отклонения към останалите населени места, засегнати от недостига.

По време на срещата беше представено и друго възможно решение. Инж. Кирил Парашкевов, който има опит в сондажите за питейна и минерална вода и познава хидрогеоложките особености на района, предложи да бъде почистен стар дренажен кладенец в южната част на Горна Студена. По думите му съоръжението разполага със значителен дебит и би могло да допринесе за решаването на проблема с водоснабдяването.

„ВиК Йовковци“ също пое конкретни ангажименти.

Управителят на дружеството инж. Росен Найденов съобщи, че с ултразвукова апаратура могат да бъдат локализирани авариите по водопроводните трасета. Предвижда се и използването на специална фреза за почистване на мрежата от коренища и натрупани тапи, които допълнително възпрепятстват нормалното водоподаване.

Освен непосредствените мерки участниците обсъдиха и необходимостта от сериозни инвестиции в инфраструктурата. Генчо Генчев обърна внимание, че по линия на ПУДОС има значителен финансов ресурс, но процедурите по отпускането му са прекалено бавни. Той посочи като пример проекта за ВиК мрежата на Овча Могила, за чието финансиране е било необходимо да се чака пет години.

Според Генчев критериите за финансиране трябва да бъдат облекчени, а сроковете за разглеждане и одобряване на спешни ВиК проекти да бъдат съкратени.

„Без подкрепата на държавата не можем да се справим с водната криза“, заяви кметът, като подчерта необходимостта от национален подход към проблема. По думите му картографирането на проблемните места в страната е важна стъпка, но трябва да бъде извършено възможно най-бързо.

Генчев постави и въпроса за безконтролното изграждане на сондажи, което според него може да наруши хидроложкия баланс и да задълбочи проблемите с водните ресурси.

Областният управител Марин Богомилов заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимата административна и експертна подкрепа от страна на държавата. Той пое ангажимент да потърси спешна среща с компетентните министерства и да настоява за ускоряване на процедурите за финансиране на необходимите ВиК проекти.