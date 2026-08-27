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Спомоществовател закупи нови седалки за централната трибуна на стадион „Академик“  

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Нови седалки има вече на официалната трибуна на стадион „Академик“, похвалиха се от свищовския клуб. Те са в традиционния за отбора син цвят.

“ОФК „Академик“ – Свищов“ изказва специални благодарности на нашия съгражданин Христо Петров Христов (Хари), който направи ценен жест към клуба, закупувайки нови седалки за официалната трибуна на стадион „Академик“. Той е юрист, който развива професионалната си дейност в София, но въпреки разстоянието не забравя родния Свищов и връзката с „Академик“. Неговият жест е поредният пример, че любовта към родния град и към спорта не зависи от разстоянието.

Новите седалки ще допринесат за по-добрия облик на официалната трибуна и са още една малка, но важна стъпка към постепенното подобряване на инфраструктурата на стадион „Академик“.

Монтажът на седалките бе извършен със съдействието на Община Свищов, за което клубът също изказва своята благодарност..”, обявиха от клуба.

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