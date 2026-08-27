Театър ВЕСЕЛ обявява Наградата на публиката на закриването на Международния фестивал „Лято, кукли и приятели”

Куклен театър ВЕСЕЛ закрива осмото издание на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” на 29 август в 11:00 часа на сцена „Арт Лято“ до Художествена галерия „Борис Денев” в старата столица със спектакъла „Да измислим приказка“.

Текстът е по мотиви от пиесата „Малката Баба Яга“ на Отфрид Пройслер . Сценарият и постановката са на Веселин Василев. Костюмите са дело на Емелияна Тотева, а музикалната картина – на Петър Атанасчев. Актьорите Елка Баланова и Веселин Василев ще разкажат заедно с малките зрители измислената от тях приказка. „Когато се чувстваш и малък, и сам, така ти се иска да бъдеш голям” е основният мотив на забавна история, в която децата фантазират и измислят приказка за добрата баба Яга. С вълшебства, песни, весел карнавал и конкурси малките зрители ще се забавляват от сърце. Спектакълът е за всички, които са деца или все още се чувстват такива!

След представлението, точно в 12:00, ще бъдат обявени резултатите от класацията за най-добър спектакъл на осмото издание на „Лято, кукли и приятели“. На FB-страницата на фестивала и на страницата на Театър ВЕСЕЛ e публикуван електронен формуляр със заглавията на всички спектакли, представени през летните месеци на сцена „Арт Лято“ и в Художествена галерия „Борис Денев“. Гласуването е възможно до 17:00 ч. в петък, а някое от фестивалните представления ще получи Наградата на публиката.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели“ 2026, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев“, Народно читалище „Искра“ и Народно читалище „Надежда“. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен.