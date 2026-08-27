Задържаха двама мъже за производство и пласиране на дрога

Действията на полицията срещу наркоразпространението в област Велико Търново продължават.

На 26 август около обяд е извършена проверка в жилище в областния град, обитавано от двама мъже на 29 и 38 години.

В хода на проверката в жилището са установени и иззети вещества и предмети, имащи отношение към производството и продажбата на наркотични вещества. 29-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

Същата вечер в централната част на В. Търново е извършена проверка на две лица, в едно от тях – 22-годишен от Г. Оряховица, са намерени и иззети две пакетчета, съдържащи бяло кристалообразно вещество, за което има данни, че е метаамфетамин.

Вчера в П. Тръмбеш е извършена проверка на непълнолетно момче от Троян. В него е намерена и иззета растителна маса, с тегло около 1 грам, която при полеви наркотест е реагирала на наркотичен чай. По двата случая са образувани преписки.

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