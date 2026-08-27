Засякоха 7-годишно момче да кара АТВ

Нерегистрирано АТВ, управлявано от малолетно лице, установиха служители на полицейското управление в Стражица.

Във вторник сутринта в с. Асеново е извършена проверка на АТВ, без поставена регистрационна табела, управлявано от 7-годишно момче от същото село.

В хода на проверката е установено, че превозното средство не е регистрирано по установения ред, а водачът не притежава необходимото свидетелство за управлението му.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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