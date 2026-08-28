„Етър ВТ“ посреща „Берое“ в пълен състав, 10 евро струва билетът за мача

„Етър ВТ“ приема „Берое“ (Стара Загора) в шестия кръг на Втора лига. Мачът е в събота от 18:45 ч. на стадион „Ивайло“.

„След трите поредни победи, извели ни на първото място, последваха реми и загуба, и сега “Етър” е длъжен да направи всичко възможно да се върне на победния път! Предстои ново изпитание, в което отново имаме нужда от най-силното оръжие – нашия 12-ти играч! Заедно можем да дадем сили на отбора, да вдъхнем увереност на играчите и да покажем, че “Етър” никога не е сам!“, обявиха от клуба.

10 евро е цената на билетите този сезон само за дербитата с „Берое“ и „Локомотив“ (Г. Оряховица), за всички останали срещи е по 8 евро. От вчера те са в продажба в мрежата на Eventim. Във фен магазина на клуба ще бъдат пуснати в събота от 15:00 ч., а от 17:15 часа и на касите пред стадиона. Входовете отварят час преди мача.

Главен съдия е Георги Стоянов от Пловдив с асистенти Цветан Горанов и Стоян Петров, четърти е Сезер Сабриев, а работата им ще оценява Красимир Керезов.

Етърци са на второто място в класирането с 10 т. – само на точка пред водача ЦСКА II, който няма право на влизане в елита. Цели 6 отбора обаче са събрани в рамките само на 1 точка от второто до седмото място. Сред тях е и съперникът „Берое“, който е с 3 победи и 2 загуби.

Кадрови проблеми при „виолетовите“ няма, старши треньорът Иван Иванов има достатъчен избор за основния си състав. „Берое“ обаче изпадна в тежка финансова криза. Футболистите не са получавали възнаграждения от началото на сезона. Натрупалото се напрежение вече е довело до действия от страна на играчите, а ако парите не бъдат изплатени, се очаква и други да последват примера.

Първият, който е предприел официални действия, е халфът Айкут Рамадан. Бившият халф на етърци вече е прекратил договора си с клуба заради неизплатени възнаграждения. По информации от медиите очаква се в следващите дни още футболисти да подадат молби за разтрогване на договорите си по вина на клуба.