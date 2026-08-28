Д-р Евгения Недева отново оглави РЗИ Велико Търново
След близо 10 месеца извън ръководството тя се върна на директорския пост
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА ОТНОВО ЗАСТАНА НАЧЕЛО НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Тя встъпи в длъжност със заповед от 26 август, след като спечели конкурса за директор на институцията, обявен от здравното министерство през юни.
Така д-р Недева се завръща на поста, който заемаше повече от десетилетие. Тя ръководеше РЗИ в периода от 2014 до 2025г. Първото й назначение дойде от тогавашния министър на здравеопазването Петър Москов.
През изминалите 10 месеца, РЗИ остана без титуляр и беше временно ръководена от д-р Красимира Петрова.
Д-р Недева е възпитаник на Медицинския университет в Плевен. Професионалният й път е тясно свързан със системата на здравеопазване, като през годините е преминала през различни звена и нива в структурата на инспекцията. Работила е и в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ като лекар по контрол на вътреболничните инфекции.
Галина ГЕОРГИЕВА
4 коментара за “Д-р Евгения Недева отново оглави РЗИ Велико Търново”
РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОДБХ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СА С ВЕЧНИТЕ ДИРЕКТОРИ – хем пенсия хем заплата!
Както гласи поговорката за милиони няма закони: д-р Станимир Спасов и Евгения Недева
Кроношпан хареса това. Сега ще може да продължи да ТРОВИ града ни, без да се тревожи. Но нека ѝ кажа на госпожата, че столчето ѝ пак може да изстине – хората няма да я изтърпят дълго! Къде са шестимата депутати на Радев от Търново? Защо мълчат за проблемите на Търново?“
Ами той единият от депутатите и е съпруг!
Как няма да мълчат депутатите на Популистка България oт Велико Търново като от една стра те са само по обещанията , а от друга страна единия от тях е съпруг на Е.Недева…така се прави по нашенски и семейно