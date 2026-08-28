Феновете на “Локомотив” избраха Жулиян Иванов за Играч №1 в дербито с „Етър ВТ“

Нападателят Жулиян Иванов бе избран от феновете на „Локомотив“ (Г. Оряховица) за Играч №1 в дербито с „Етър ВТ“. Припомняме, че локомотивци спечелиха мача от петия кръг в първенството на Втора лига с 2:1, като Иванов откри в 39-а минута, а в 75-а се разписа и Димитър Илиев. Голът за “болярите” бе дело на Радослав Найденов в 90-а минута.

Малко след двубоя, на страницата на „Локомотив“ бе обявена и анкета за най-добрия на терена. Включиха се близо 500 фена, като изборът им надделя в подкрепа на Иванов, който се завърна в „Локомотив“ през юни.

Общо 2070 евро глоба отнесоха “Локомотив” и “Етър ВТ” след дербито в петия кръг на Втора лига. От тях 1605 евро е санкцията за „железничарите“, тази на “виолетовите” е 465 евро. За нерегламентирано използване на факли и димки ОФК “Локомотив” е санкциониран съ 77.50 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта глобата е 260 евро, а възпламеняването на заря струва на клуба други 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания ОФК “Локомотив” е наказан с имуществена санкция в размер на 387.50 евро.

Старши треньорът на горнооряховчани Николай Панайотов пък е глобен 105 евро за получен жълт картон.

Нерегламентирано използване на факли от феновете излиза на “Етър ВТ” 77.50 евро, а обидните и нецензурни скандирания още 387.50 евро.

Снимка: ОФК “Локомотив”