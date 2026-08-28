И родените през 2018 година „Болярчета“ са шампиони на „Трявна Championship“

След набор 2019 г. и набор 2018 на СК „Болярчета“ се представи силно на Международния детски футболен турнир „Трявна Championship“. На терените в Трявна и Плачковци се изявяваха близо 50 отбора при набори 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 от страна и чужбина.

При децата, родени през 2019 година и двата отбора на великотърновския клуб достигнаха до финала и така последният мач се превърна в изцяло вътрешен сблъсък между „Болярчета“ 1 и „Болярчета“ 2.

Родените през 2018 г. момчета на великотърновския клуб също се класираха на първо място, след убедителна победа в решителния мач за купата над „Чавдар“ /Троян/ с 3:0. Преди това възпитаниците на Христо Марков се наложиха над „Арена“ /Ямбол/ с 4:1, „Обеля“ /София/ с 5:2, „Етър ВТ“ с 8:0, „Лудогорски таланти“ с 3:2 и на полуфинала над „Локомотив“ /Горна Оряховица/ с 3:1. Така след шест победи в шест мача „Болярчета 2“ вдигнаха купата.

„„Болярчета 1“ също направиха силен турнир и показаха много качества, характер и желание за развитие. И при тях има върху какво да работим, но най-важното е, че виждаме прогрес и вярваме в посоката, в която вървим.

Горд съм с всички деца. Винаги изисквам максимума от тях, защото знам, че могат много повече. Не искам просто да печелим мачове и турнири. Искам да изграждаме футболисти, които мислят, работят, борят се и не се отказват.

Тази купа е награда за труда им, но не е крайната цел. Тя е още една стъпка в правилната посока.

Продължаваме да работим, да се развиваме и да изискваме повече от себе си. Най-доброто тепърва предстои.

Огромно благодаря и на всички родители за доверието, подкрепата, търпението и времето, което отделят за децата. Благодаря ви, че сте до тях във всеки момент – по тренировките, по турнирите, при победите и при трудните моменти. Тази титла е общ успех“, коментираха от СК „Болярчета“.