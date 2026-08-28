Хлебарки киборги за оказване на медицинска помощ при бедствия разработват учени

Австралийски учени разработват хлебарки киборги, които в бъдеще могат да бъдат използвани от спасителни екипи за откриване и оказване на помощ на хора, блокирани след бедствия, предаде Ройтерс.

Учени от Университета на Куинсланд и Университета на Нов Южен Уелс са оборудвали гигантски хлебарки от Северен Куинсланд, които са дълги около 9 сантиметра, с миниатюрни „раници“, съдържащи камери и устройства за дистанционно инжектиране на лекарства. Насекомите, наречени „параборги“, могат да бъдат управлявани чрез имплантирани електроди, които стимулират нервната им система.

„Много хора може да не харесат гледката на гигантска хлебарка, която тича към тях, но ако сте затрупани под отломки или сте попаднали в капан в пещера и се нуждаете от помощ, това може да се окаже разликата между живота и смъртта“, казва един от съавторите на изследването, публикувано в списание Advanced Science.

При експериментите една хлебарка е била оборудвана с камера за откриване на цели, а друга е носела лекарства, които могат да бъдат инжектирани дистанционно. Учените са отчели 100 процента успеваемост при достигането на определени контролни точки и 72 процента успеваемост при доставянето на лекарствата. При инжектиране от разстояние до 15 сантиметра успеваемостта е достигала 95 процента.

Според изследователите технологията може да се използва за оказване на спешна помощ при срутвания на сгради, земетресения, ухапвания от змии и тежки алергични реакции.

Експериментите са проведени в лабораторни условия и са необходими допълнителни изпитания за оценка на работата на системата в реални условия, включително при загуба на сигнал и движение през сложен терен, пише още Ройтерс.

БТА