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Празника на градинарската чорба
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Шеф Станислав Иванов и певицата Яница идват за Празника на градинарската чорба

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Известният шеф Станислав Иванов и гласовитата Яница ще бъдат гости на Празника на градинарската чорба в Златарица на 5 септември.

Шеф Иванов ще представи кулинарни изкушения и ще се включи в оценяването на градинарските чорби. Яница пък ще се погрижи за доброто настроение на всички гости.

Празникът на градинарската чорба ще се проведе за 21-ви път и ще започне от 10.00 часа в местността Черничките. Още от сутринта ще закъкрят казаните на участниците в кулинарния конкурс за най-добра градинарска чорба. През миналата година се включиха и участници от Румъния.

Забавления за малки и големи, базар за местни продукти и занаяти, фолклорна програма и музикални изпълнения очакват посетителите. Празникът възражда обичай, който преди години е съпътствал живота на трудолюбивите местни хора, тръгнали из Европа да се учат на занаят и майсторлък в градинарството. Обичаят е съществувал в Златарица преди много години при изпращането и посрещането на местни гурбетчии.

Средно между 500 и 600 души от Златарица са отивали всяка година на работа в Румъния, Австрия, Чехия и Русия.

Михаил МИХАЛЕВ

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