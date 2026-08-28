Царевец проговори на три езика: телефонът вече е личният екскурзовод на туристите

Нова дигитална услуга превежда посетителите през историята на Търновград – от портите на крепостта до Патриаршията

ЦАРЕВЕЦ ВЕЧЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН НАЧИН ДА РАЗКАЗВА СВОЯТА МНОГОВЕКОВНА ИСТОРИЯ. Нова аудиогид система посреща туристите в архитектурно-музейния резерват „Царевец“ и Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“, превръщайки мобилния телефон в своеобразен личен екскурзовод.

Услугата е разработена така, че посетителите да могат самостоятелно да проследят историята на средновековната столица и Второто българско царство. Беседите са достъпни на български, английски и румънски език, което позволява системата да бъде използвана както от български туристи, така и от голяма част от чуждестранните гости.

Особено удобство е, че приложението се зарежда изцяло в телефона още при първоначалното отваряне. Това означава, че разказът може да продължи без прекъсване дори при временна липса на мобилна мрежа.

20 СЦЕНИ РАЗКАЗВАТ ИСТОРИЯТА НА ТЪРНОВГРАД

Аудиогидът следва маршрута на туристите през крепостта. Разказът започва от главния вход и преминава през Първа и Трета порта, Асеневата кула и Царския дворец, за да достигне до Патриаршията.

В съдържанието са включени 20 сцени, представящи важни места и моменти от историята на Царевец. Сред тях са Балдуиновата кула и Лобната скала, както и различни пространства от крепостта.

Така, вместо посетителят просто да разглежда отделни обекти, историята се развива пред него стъпка по стъпка, следвайки маршрута му.

ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА И В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“

Дигиталният разказ не е ограничен единствено до крепостта. В Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“ аудиогидът представя отделните сцени и експонати в удобна за посетителя последователност.

Центърът може да бъде своеобразна историческа прелюдия преди изкачването на Царевец или място, в което туристът да обобщи и допълни впечатленията си след посещението.

„Внедряването на тези аудио гид системи е поредната стъпка от стратегията на Община Велико Търново за дигитализация и модернизация на културно-историческия туризъм. Стремим се да предложим услуга на световно ниво, която да направи безценното ни наследство още по-достъпно и разбираемо за всеки индивидуален посетител“, заявява д-р Павел Христов, началник на отдел „Дигитализация, техническо и информационно обслужване и сигурност“.

Указанията за достъп и използване на системата са поставени на касите на Царевец. Аудиогидът е на разположение на индивидуалните туристи и в Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“.

С новата услуга старата столица прави още една крачка към съвременния туризъм – историята остава същата, но начинът, по който тя достига до посетителите, вече е изцяло в крак с времето.

Стилян НАЙДЕНОВ