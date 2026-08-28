УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ“ АД

Уважаеми клиенти,

На основание чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, във връзка с въвеждането в експлоатация на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и подаването на ново заявление за утвърждаване на цени до КЕВР, „Топлофикация-ВТ“ АД уведомява своите клиенти, че обявява намалена прогнозна еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 68,86 евро за МВтч без ДДС.

Посочената цена подлежи на утвърждаване от КЕВР.

„Топлофикация-ВТ“ АД