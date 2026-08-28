Велико Търново е в топ 3 на областите с най-много жители на воден режим

Близо 7700 души са засегнати от проблема

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ ПОПАДА В НЕГАТИВНАТА КЛАСАЦИЯ НА РЕГИОНИТЕ С НАЙ-МНОГО ХОРА, ЖИВЕЕЩИ НА РЕЖИМНО ВОДОПОДАВАНЕ.

7677 души на територията, обслужвана от „ВиК Йовковци“, са с нарушено водоснабдяване, сочат последните данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Областта ни е в челната тройка по засушаване. На първо място е Търговище, където 8754 души са с недостиг на животворна течност. Велико Търново е подгласник на незавидния лидер в класацията. Следват Монтана, София, Пловдив, Кюстендил и Варна.

Въпреки продължителното засушаване, горещините и спада в нивото на река Дунав мащабът на проблема е значително по-малък спрямо лятото на миналата година. Общо у нас към август 2026 г. с режимно водоподаване са 36 610 души.

Междувременно от екологичното министерство засилиха мониторинга на Дунав заради маловодието. Изследвани са проби от 5 пункта, сред които и Свищов. Резултатите показват, че няма отклонения от нормите за добро състояние на водите.

Галина ГЕОРГИЕВА