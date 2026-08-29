Автомобилно шоу във Велико Търново ще насърчава безопасното поведение на пътя

Велико Търново ще бъде домакин на автомобилното събитие „TAKE OVER 2 – Gymkhana & Drift Show“, което ще съчетае дрифт демонстрации, тунинг автомобили, музика, светлинно шоу и послания за безопасност на пътя, съобщиха организаторите.

То ще се проведе на 29 август на полигона на Автошкола „Шофьор“, като програмата ще започне в 17:00 часа и ще продължи до около полунощ.

Проявата се реализира със съдействието и подкрепата на институции във Велико Търново. В подготовката му участват Община Велико Търново, Областната администрация, представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Спешна помощ и МВР – Пътна полиция – Велико Търново.

Организаторите са подготвили вечер, насочена към състезатели, автомобилни ентусиасти и почитатели на тунинг културата, но акцентът е поставен и върху превенцията на пътнотранспортните произшествия. Основното послание на събитието е, че високият адреналин и автомобилните умения трябва да бъдат демонстрирани в контролирана и безопасна среда, а не на обществения път.

„Мястото за състезание е на полигона, а не на улицата“, е една от водещите идеи на инициативата.

Според организаторите младите водачи и автомобилните ентусиасти трябва да имат възможност да практикуват и усъвършенстват уменията си на специално обособени терени, при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Програмата на 29 август

ще започне с „TAKE OVER 2 – Gymkhana & Drift Show“. Посетителите ще могат да наблюдават автомобилни демонстрации, да се включат в преживяването чрез дрифт таксита и да разгледат Tuning Expo с подбрани тунинг автомобили. За музикалната атмосфера ще допринесе диджей, а на място ще бъде обособена и кетъринг зона.

След това ще се проведе Music Battle с тунинг автомобили, в което автомобилите и мощните аудио системи ще бъдат част от специално шоу.

Музикалната програма ще продължи с участие на рап изпълнителя DIMOFF. След неговото представяне вечерта ще премине към финалната си част – светлинно автомобилно шоу, което ще съчетае автомобили, музика и светлинни ефекти.

Чрез инициативата организаторите поставят акцент върху отговорното отношение към автомобилите и движението по пътищата, като насърчават дисциплината, контрола и уменията зад волана.

На 29 и 30 август събитие за любителите на автомобилизма ще се проведе и в Павликени

– четвърти и финален кръг от Българския траялен шампионат 4х4. Трасето се намира на бившето стрелбище, северно от града, обясниха от пресцентъра на общинската администрация. Началото на състезателните дни е в 9:30 ч. Очаква се награждаването да е в неделя, около 16:00 ч., като в Павликени ще бъдат връчени и наградите от националното класиране в шампионата.

БТА припомня, че през юли тази година Горна Оряховица и Лясковец бяха домакини на автомобилно състезание, кръг от Националния шампионат по планинско изкачване.

Сн. архив БТА

БТА