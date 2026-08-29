Днес се прощаваме с Тодор Цачев – бивш кмет на Горна Оряховица

Отиде си Тодор Цачев – бивш кмет на Горна Оряховица. Това съобщи във Фейсбук профила си градоначалникът Николай Рашков.

„С тъга съобщавам, че ни напусна Тодор Цачев – достоен човек и изтъкнат наш съгражданин. Един от уважаваните бивши кметове на Горна Оряховица, с когото имах честта да съм общувал“, написа Рашков.

Тодор Цачев ръководи Община Горна Оряховица в периода 1990 – 1991 г., като председател на временна управа. Той е икономист по професия, а в сърцата на горнооряховчани остава със своята добродетелност и трудолюбие.

„Дълбок поклон пред паметта му! Изказвам искрени съболезнования към семейството и неговите близки“, допълва кметът Рашков.

Поклонението е днес, 29 август, от 12.00 часа в ритуалната зала на Гробищен парк – Горна Оряховица.

Поклон!