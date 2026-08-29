Иван Иванов: “Както сърбите казват – далеко е сунце!…”

“Много сме далеч индивидуално и технически от това, което ми е в главата за провеждането на срещите. Успяваме да го постигнем като философия, на облик и как да се случват нещата, но футболът опира до индивидуалното майсторство понякога, а сме далече от него и заради това страдаме. Както сърбите казват – далеко е сунце!

До 30-ата минута направихме това, което АЕК направи на „Левски“. От една дълга топка допуснахме гол и се получи срив. В моето треньорство получавам все такива голове. Във футбола има напрежение във всеки мач.

През миналата година, когато стабилизирахме отбора, пак си имаше напрежение, част от играта е. Ето, „Берое“, за които се пише, че имат проблеми, ако могат – ще ни бият. Трябва да се справяме с него. Не сме на ниво чисто индивидуално.

Когато имаме пространства – сме силни, така са българските футболисти, но така е много по-лесно. Много по-трудно е, като има няколко играчи около теб. Заради това страда и българският национален отбор, а в големите отбори има 10 чужденци и по 1 българин.

Поздравления за феновете на двата отбора. Имаше хубави емоции по време на мача от трибуните, поздравления за феновете, за гостите, това уважение винаги трябва да го има. Това е добър пример и трябва да се следва. Ние ще се надиграваме срещу „Вихрен“ със сигурност, те поне няма да се затворят с петица в защита. Ще е интересен мач с много положения и ще видим кой ще е по-добър”, коментира след равенството с „Берое“ 2:2 старши треньорът на “Етър ВТ” Иван Иванов.