На „Ивайло“ денят не се пролича по заранта, силното начало на „виолетовите“ стигна само за 2:2 с „Берое“

Четири гола си отбелязаха „Етър ВТ“ и „Берое“ за 2:2 в мач от 6-ия кръг на шампионата. Попаденията във Велико Търново реализираха Цветомир Цанев (8), Шейх Диаманка (26), Мирослав Георгиев (45) и Стелиян Добрев (76). Двете агитки създадоха изключителна атмосфера на трибуните с взаимни аплодисменти и скандирания „Българи, юнаци“ и „Етър и Берое!“.

Мачът започна страхотно за домакините, които стигнаха до първия гол в 8-ата минута. Ивайло Марковстартира бърза контраатака. Той намери централния нападател Тома Ушагелов, който майсторски с пета отклони кълбото за Цветомир Цачев, а атакуващият играч не сбърка, за да даде преднина на “болярите”. Голмайсторът поздрави с опадението за рождения си ден своята сестра Ива. В 26-ата минута изритана топка от вратаря Иван Гошев прехвърли по-голямата част от играчите на двата отбора, след което Шейх Диаманка се пребори за нея, надбяга защитниците на домакините, за да излезе очи в очи с Никола Виденов и да вкара за 1:1. В последните секунди на първата част гостите направиха пълен обрат. Хамза Рами стартира бърза атака, пускайки пас за Шейх Диаманка, който можеше да стреля, но реши да подаде на Мирослав Георгиев, който не пропусна за 1:2. Попадението бе оспорено от етърци, заради съмнения за засада. В 57-ата минута Чавдар Ивайлов се разписа, за да изравни резултата, но реферът отмени попадението, тъй като халфът бе в положение на засада. В 62-ата минута Християн Цветков намери Ушагелов, чийто удар бе спасен. Веднага след това Марков завърши свой рейд с удар до гредата. Стелиян Добрев от дистанция също стреля край рамката, а в 75-ата минута Величков би над напречната греда.

При следващата си атака домакините изравниха резултата, след като Росен Иванов много добре се справи с бранител в наказателното поле и шутира в близкия ъгъл. Вратарят на старозагорци се намеси, но топката попадна в Стелиян Добрев , който на празна врата просто нямаше как да сбърка за 2:2. В 85-ата минута „Берое“ можеше отново да си върне преднината в мача, но Симеон Вешев стреля неточно от перфектна позиция. До края на срещата и двата тима се опитаха да стигнат до трите точки, но не успяха.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Никола Борисов (78 Радослав Найденов), Виктор Василев (59 Стелиян Добрев), Ивайло Марков, Чавдар Ивайлов, Росен Иванов, Атанас Атанасов (59 Християн Цветков), Тома Ушагелов (74 Кристиян Величков), Цветомир Цанев (74 Стивиян Макавеев).