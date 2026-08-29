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Седем огнеборци и доброволци със земеделска техника гасиха пожар край Батак

БОРБА БГ 102 четения 0 Comments
Три екипа от 7 огнеборци с три специализирани автомобила и доброволци гасиха пламнало пасище в землището на село Батак.
Сигналът за огнената стихия бил подаден   в 16:46 часа на 28 август на телефон 112.
Пламъците бързо се разпрострели и обхванали голяма площ.
Наложило се на помощ да се притекат   представители на „Братя Василеви“ ООД и ЗППК „Напредък“ с два трактора, две водоноски и фадрома.
Огънят е унищожил 300 декара фураж, но са спасени 250 декара посеви и 3 сгради.
Веселина АНГЕЛОВА

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