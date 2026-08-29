Седем огнеборци и доброволци със земеделска техника гасиха пожар край Батак

Три екипа от 7 огнеборци с три специализирани автомобила и доброволци гасиха пламнало пасище в землището на село Батак.

Сигналът за огнената стихия бил подаден в 16:46 часа на 28 август на телефон 112.

Пламъците бързо се разпрострели и обхванали голяма площ.

Наложило се на помощ да се притекат представители на „Братя Василеви“ ООД и ЗППК „Напредък“ с два трактора, две водоноски и фадрома.

Огънят е унищожил 300 декара фураж, но са спасени 250 декара посеви и 3 сгради.

Веселина АНГЕЛОВА