Седем огнеборци и доброволци със земеделска техника гасиха пожар край Батак
Три екипа от 7 огнеборци с три специализирани автомобила и доброволци гасиха пламнало пасище в землището на село Батак.
Сигналът за огнената стихия бил подаден в 16:46 часа на 28 август на телефон 112.
Пламъците бързо се разпрострели и обхванали голяма площ.
Наложило се на помощ да се притекат представители на „Братя Василеви“ ООД и ЗППК „Напредък“ с два трактора, две водоноски и фадрома.
Огънят е унищожил 300 декара фураж, но са спасени 250 декара посеви и 3 сгради.
Веселина АНГЕЛОВА