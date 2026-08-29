За втора поредна година Йоана Дражева е шампионка на Европейски детски игри

За втора поредна година Йоана Дражева стана шампионка на Европейски детски игри по лека атлетика в Бърно, Чехия. Родената през 2013 година състезателка на великотърновския клуб “Спринт- 2020” победи в спринта на 60 метра с резултат 7,95 секунди. Доста след нея финишира втората Селчова- 8,08 сек. В сериите Йоана постигна личен резултата от 7,92 сек. Миналата година на същия стадион възпитаничката на Свилен Митрофанов стана двойна шампионка, като победи и на дълъг скок. Тази година тя остана втора на скок дължина отново с личен резултат – 5,46 см, на 1 см. от първата Хайди Гериш /Германия/. Йоана Дражева се класира и на финала на 150 метра при момичета, родени през 2013 година, но заради мускулни спазма не стартира. И в тази дисциплина талантливата атлетка от старата столица постигна лично време- 19,57 секунди в сериите.