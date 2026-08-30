В последния ден на август – страсти, огън и желание за ново начало

Вашият хороскоп за понеделник, 31 август

Август си отива, а новата работна седмица започва с Луна в Овен, разгаряйки страсти, огън и желание за ново начало. Огънят обаче бързо може да бъде потушен от съвпада на Луната и Сатурн в комбинация с опозицията им в отсрещните Везни. Всичко това създава усещане за спирачка, за липса на достатъчно емоционална топлота. Желанието ни да стартираме бързо се сблъсква с правила, забавяния и липса на подкрепа от хората около нас. Денят иска да се дисциплинираме и да действаме здраво стъпили на земята. Без излишна чувствителност.

ОВЕН

Без излишни спорове

Иска ви се новата седмица да започне на пълни обороти и с бързи победи, но денят ви поставя бариера. Възможно е да усетите умора, вътрешно безпокойство или разминаване с партньора. Не се опитвайте да пробивате стената с глава. Овладейте нервността, заложете на желязна самодисциплина и не влизайте в спорове за надмощие.

ТЕЛЕЦ

Силно натоварване

Във форма сте за мащабни служебни изяви и сериозни разговори. Имате нужда от повече пространство, в което да се изявите. Имате нужда и от тишина, където да почивате след шумните и отговорни изяви. Това е доста натоварен психически ден, който вечерта ще ви накара да си легнете по-рано от очакваното.

БЛИЗНАЦИ

Дръжте сигурното

Настроени сте за комуникация и обсъждане на нови идеи, но хората в средата ви днес изглеждат резервирани и критични. Не го приемайте лично. Денят не е подходящ за търсене на финансова подкрепа от приятели или за старт на нови съвместни проекти. Придържайте се към това, което вече е проверено във времето.

РАК

Оставете емоциите

Понеделник ви поставя в центъра на служебна вихрушка, където изискванията на шефове или институции ще са високи. Има риск да се почувствате недооценени или да усещате неодобрението на другите. Не приемайте забележките твърде болезнено. Изпълнете задълженията си съвестно, не влизайте в обяснения и оставете емоциите на заден план.

ЛЪВ

Невинаги сте прави

В понеделник вие имате големи планове и желание за разширяване, но каквото и да правите, бъдете прецизни. Внимавайте с правни документи, уговорки за пътувания, разговори с хора от чужбина. Не се опитвайте да налагате вашето виждане на всяка цена. Понякога не сте прави, така че – приемете и чуждата гледна точка.

ДЕВА

Без финансови рискове

Последният ден на август изважда на преден план въпроси за кредити, общи пари или забавени плащания. Не е моментът за нови парични задължения или заемане на средства. Пазете бюджета си и не се поддавайте на вътрешни страхове. Изчистете текущите сметки и разчитайте единствено на това, с което разполагате.

ВЕЗНИ

Нужда от пространство

Партньорските ви взаимоотношения – както личните, така и служебните, днес преминават през зрелостен изпит. Усещането за дистанция или липса на разбиране от отсрещната страна може да ви натъжи. Не настоявайте за топлота и обяснения точно днес. Приемете, че всеки има нужда от малко повече лично пространство.

СКОРПИОН

Внимавайте с преумората

Седмицата започва с натрупване на служебни задачи и битови ангажименти. Организмът ви може да изпрати сигнали за умора, ако прекалите с претоварването. Не се опитвайте да свършите всичко за един ден. Подредете приоритетите си по важност, погрижете се за здравето си и не хабете нерви за дреболии.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете оптимисти

Настроени сте за творчество, флиртове, развлечения в името на последния ден от август. Атмосферата обаче наоколо е прекалено сериозна за вашето лежерно настроение. Възможно е да срещнете хладно отношение от страна на любимия човек. Не губете оптимизма си. Приемете, че днес не всеки е в настроение.

КОЗИРОГ

Избягвайте напрежението

Фокусът ви днес е насочен към дома и близките, но там атмосферата може да бъде малко по-хладна от обикновено. Стари битови или имотни въпроси изискват вашето бързо решение. Не изисквайте от семейството си прекалено внимание. Подходете разумно, подсигурете тишина вкъщи и не нагнетявайте допълнително напрежение.

ВОДОЛЕЙ

Не вярвайте на слухове

Очакват ви много разговори, но комуникацията днес може да върви трудно и забавено. Внимавайте какво изричате и какво изпращате като документи. Думите ви могат да прозвучат прекалено остро или сухо за околните. Проверявайте фактите, преди да правите изводи и да вземате заключения. Не вярвайте на слухове.

РИБИ

Планирайте бюджета

Последен ден от месец август е повод да погледнете портфейла си и бюджета си, да видите как се движите и какви са предстоящите ви разходи за септември. Поне едрите такива. Внимавайте с харченето на пари за покупки, с които искате да компенсирате лошо настроение – това няма да ви донесе удовлетворение.

Хороскоп за родените на 31 август – Честит рожден ден! Навлизате в година, която ще ви научи на изключителна вътрешна дисциплина, стабилност и умение да разчитате на собствените си сили. Изграждайте границите си внимателно, управлявайте финансите си разумно и градете успеха си стъпка по стъпка.

Тодор Емилов-Тео