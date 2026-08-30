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“Академик” почита паметта на седемгодишното дете, загинало в морето край Созопол

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Загиналото 7-годишно дете от Свищов играело футбол в „Академик“, стана ясно от съболезнователна публикация на свищовския клуб.

Момченцето беше повлечено от морето на 26 август на плаж „Хармани“ в Созопол, докато баща му отделял внимание на другото дете. След дълго издирване и опити за спасяване тялото му бе намерено в морето.

Свищовският „Академик“ ще почете паметта му с едноминутно мълчание днес преди началото на мача срещу „Етър ВТ2“ на градския стадион.

„Академик Свищов скърби! През тази седмица невероятна трагедия сполетя град Свищов и семейството на седемгодишния Л. З., който трагично загуби живота си в Черно море.

Академик изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Л. В този тежък момент сме заедно с всички наши съграждани, които скърбят за младия живот, отнет нелепо. Молим всички зрители на днешния мач между Академик и Етър да почетат паметта му с едноминутно мълчание преди първия съдийски сигнал. Почивай в мир, Л.!“, съобщиха от свищовския клуб в официалната си страница.

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