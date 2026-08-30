„Академик“ /Свищов/ с обрат срещу втория тим на „Етър ВТ“ от 0:2 до 3:2

Победа с 3:2 записа „Академик“ /Свищов/ в регионланото дерби с втория отбор на „Етър ВТ“. Мачът от втория кръг в първенството на Северозападната Трета лига бе оспорван и интересен, а домакините направиха пълен обрат, след като до почивката губеха с 0:2. Точни за „виолетовите“ бяха Калоян Ненчев, след контраатака и Радостиан Димитров от дузпа, а Кристиян Иванов пропусна наказателен удар за свищовлии, като стреля в гредата.

През второто полувреме домакините намериха сили да стигнат до победен обрат. Първо Митко Русанов намали в 62-ата минута, като елиминира бранител и би под ъгъл за 1:2. В 82- ата минута 16- годишният юноша на „Академик“ Мартин Станчев беляза дебюта си с изравнително попадение с глава. Георги Димитров пък бе точен за 3:2, отново с глава, в 88- ата минута…