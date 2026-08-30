Етърки стартираха сезона с домакинска загуба, в мач с обрати в играта и резултата

Загуба с 2:4 претърпя женският тим на „Етър ВТ“, след като водеше с 2:1 до 70-ата минута срещу ОФК „София“ на старта на новото първенство. „Виолетовите“ в дълги периоди от мача превъзхождаха, създадоха куп положения, но накрая физическите им сили не стигнаха и инкасираха три гола на финала на мача.

Още във 2-ата минута Ани Трифонова отляво стреля, но вратарката улови. Малко след това нов неин удар от фаул бе уловен. Гостенките поведоха в 12-ата минута с попадение на Емануела Найденова при първата си по-сериозна атака – 0:1. „Виолетовите“ продължиха натиска и първо Теодора Сомова от добра позиция би до гредата, а после и Лора Василева от фаул над вратата.

Така дойде 25-ата минута, в която Лора Василева, получила пас отдясно и стреля технично в ъгъла за 1:1. Последваха нов шут от пряк свободен удар на Димова, минал над гредата, а за гостенките същото пробва Рая Филипова, но вратарката Жанета Живкова извади в корнер. В самия край на полувремето капитанът Зорница Коева излезе сама и отблизо вкара – 2:1. Нов удар на Коева бе боксиран от вратарката.

След паузата столичанки натиснаха, но играещата като последна в защита Мирела Моева имаше отлични намеси. Лора Василева с далечен параболичен удар можеше да направи 3:1, но вратарката извади в корнер. Вместо това етърки допуснаха два гола след ъглови удари. Първо в 70-ата минута Весела Калинова засече топката и изравни, а в 79-ата Рая Филипова директно от корнер завъртя топката във вратата – 2:3. Малко преди края след центриране отляво Александра Райкова окончателно реши нещата – 2:4.

„Етър ВТ“: Жанета Живкова, Анастасия Трифонова, Мирела Моева, Теодора Сомова, Магдалена Димова, Спасимира Евстатиева, Теодора Димитрова, Йоана Иванова, Зорница Коева, Лора Василева, Румяна Страхилова.