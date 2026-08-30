Късен гол реши срещата в Троян, павликенчани загубиха минимално

Загуба с 1:0 претърпя отборът на ОФК „Павикени“ при гостуването на „Чавдар“ /Троян/ в среща от втория кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Срещата бе обект на сериозен зрителски интерес, близо 1000 фенове на домакините имаше по трибуните– рекорд за последните години на футбола в Троян. През първото полувреме, съперниците заложиха на надлъгването. Гостите създадоха по- чистите положения и на два пъти вратарят на „Чавдар“ Васил Тодоров спаси голови удари на Йордан Йорданов и Пламен Илиев. След почивката нервното напрежение се покачваше и се наложи на съдията да отстрани с червени картони Йордан Йорданов от състава на гостите и Теодор Коларов от домакините. Преди това попадение на ОФК “Павликени” не бе зачетено заради маркирана засада.

В 85-ата минута Евгени Игнатов стреля, вратарят на павликенчани изби топката, но Александър Скорчев я вкара в мрежата му за 1:0. В следващия кръг селекцята на Димо Атанасов приемат ФК „Севлиево“.