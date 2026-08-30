„Локомотивът“ дерайлира на „Огоста“

Горнооряховският “Локомотив” загуби с категоричното 3:0 гостуването си в Монтана в шестия кръг на Втора лига. Домакините показаха пълно превъзходство на стадион „Огоста“ и заслужено се поздравиха с трите точки.

Срещата започна с натиск на ПФК “Монтана”, който даде резултат още в 10-ата минута. Велислав Василев вкара за 1:0, с което даде ранен аванс и спокойствие в играта на своя тим.

Малко след началото на второто полувреме домакините удвоиха преднината си. В 51-ата минута Олджай Алиев се разписа за 2:0, поставяйки гостите от Горна Оряховица в изключително трудна ситуация. Крайното 3:0 бе оформено в 70-ата минута, когато Мартин Милушев реализира трето попадение. До края на срещата домакините контролираха събитията на терена и не допуснаха изненади.

Загубата прати локомотивци отново в опасната зона. Тимът дели 11-14 място с актив от 7 точки – с две повече от предпоследния “Добруджа”. В следващия кръг на 3 септември от 19:00 ч. “железничарите” приемат именно добруджанци.

“Локомотив”: Кристиян Милушев, Димитър Илиев, Мариян Иванов, Егор Романюк, Дилян Георгиев, Кристофър Ачемпонг, Мартин Тодорски, Панайот Пасков, Спас Георгиев, Теодор Райков, Жулиян Иванов.