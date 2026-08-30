Мажоретките от СК „Астрея“ с бронз от Световната купа и отличия от Шампионата на IFMS.

С престижно трето място в дисциплината „Класически батон“ и редица достойни класирания се завърнаха мажоретките на СК „Астрея“ от Световната купа и Шампионата на Международната федерация IFMS.

Надпреварата събра едни от най-добрите мажоретни състави и състезатели, а конкуренцията във всички дисциплини бе изключително сериозна. Състезателната програма започваше в 9 ч. сутрин и приключваше в 21 ч. вечерта. Над 2000 мажоретки от Чехия, Полша, Германия, Украйна, Казахстан, Унгария, Перу и други страни мериха сили четири дни. В тази силна международна среда представителките на великотърновския клуб показаха добра подготовка, увереност и желание за победа.

Най-големият успех за „Астрея“ бе завоюваното трето място в дисциплината „Класически батон“ на Световната купа, с което състезателките заслужено се окичиха с бронзови медали.

Добро бе представянето и в индивидуалните дисциплини. Пресияна Пенева зае 16-о място от 30 участници в „Соло помпон, джуниър“, а Рая Чалова се класира на 24-о място. Кристияна Катърова за първи път се състезава в тази възрастова група и зае 27-о място. Въпреки изключително силната конкуренция, трите състезателки показаха достойно представяне на световната сцена.

При мини формациите „Помпон“ представянето също бе на високо ниво. Мини формациите при джуниъри и сеньори заеха 9-о и 10-о място, като разликите в точките между съставите бяха малки, а конкуренцията бе изключително голяма.

В индивидуалното класиране Теодора Панова се нареди на 12-о място, а Никита Чалова на 18-о място. Формацията „Помпон“ във възрастова група сеньор също зае 8-о място, което допълва успешното представяне на клуба в шампионата.

Зад резултатите стои сериозна и целогодишна работа, а особено усилена беше подготовката през летните месеци. Треньорите Виктория Павлова и Габриела Давидова благодарят на всички състезателки за труда, постоянството и отдадеността, които са вложили в подготовката си.

От СК „Астрея“ изказват своята благодарност към всички спонсори и приятели на клуба, които помогнаха участието в Световния шампионат да стане възможно, както и към Община Велико Търново за оказаната подкрепа.

Специални благодарности са отправени и към родителите, които неизменно подкрепят децата си, стоят зад тях във всеки тренировъчен и състезателен момент и са важна част от пътя към всеки успех.

Конкуренцията беше изключително силна, особено от страна на чешките и полските отбори, при които мажоретките имат дългогодишна история и утвърдени традиции. Тези състезатели разполагат с богат опит и високо ниво на подготовка, което прави всяко доближаване до тях в класирането истинско постижение за нас. За нашия отбор всяка позиция по-близо до тези утвърдени школи е още една важна крачка напред и доказателство, че вървим в правилната посока.

По време на Общото събрание на федерацията беше обсъдена и възможността за бъдеща съвместна работа с чешки и полски отбори. Вярваме, че подобно сътрудничество ще ни даде възможност да обменяме опит, знания и добри практики, да се развиваме още по-успешно и да надграждаме постигнатото до момента, коментираха от СК „Астрея“.