С попадение в добавеното време тръмбешчани взеха точка в Берковица и оглавиха класирането

2:2 приключиха в Берковица местния “Ком” и “Янтра” (Полски Тръмбеш) във втория кръг на Северозападната Трета лига. Домакините изиграха заключителния половин час с намален състав.

Цветко Иванов им даде преднина с попадение четвърт час след началото. Той пропусна да удвои от дузпа в края на първото полувреме. В 58-ата минута Антон Костов от “Ком” беше отстранен с червен картон, оспорван от съотборниците му. Последва натиск на гостите и Емилиян Ангелов възстанови равенството в 70-ата минута.

Кулминацията обаче беше във финалните минути на оспорвания мач. Първо Даниел Огнянов реализира от фаул за 2:1 в 88-ата минута. В 91-ата обаче Момчил Кузманов фиксира хикса след ъглови удар и донесе точката за тръмбешчани.

Така “Янтра” (П. Тръмбеш) оглави класирането на Северозапад. Възпитаниците на Петър Кръстев имат 4 т. и по-добра голова разлика от втория “Локомотив” (Мездра), който е със същия актив. Следващата събота тръмбешчани приемат свищовския “Академик”.