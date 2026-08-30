Сребро за момичетата до 12 години на ХК „Етър-64“ от Trophy Serbia 2026  

На второ място се класираха момичетата на ХК „Етър-64“ до 12 години на силния Международен турнир Trophy Serbia 2026 в Крагуевац! Момичетата до 16 години и момчетата до 16 г. са четвърти.

„Етър-64“ участва с три отбора, като двата девически бяха водени от треньорката Миглена Христова, а юношите – от Станислав Йорданов. И двата състава при момичета обаче бяха с една година по-малки от съперничките си.

„Представянето ни е успешно, особено на двата тима, които бяха по-малки. До 12 години станахме втори, там участваха общо 8 отбора. Момичетата играха силно, спечелиха пет победи, загубиха само един мач – с 10:7 от шампиона.

По-големите играха всеки срещу всеки. Допуснаха две загуби с по 1 гол разлика, което се оказа фатално, и станаха четвърти, а реално можеха да се борят за второто място. Момчетата, водени от Станислав Йорданов, бяха безапелационни в групата си, биха и шампиона на Сърбия. На полуфинала обаче загубиха, малко им падна гарда и също завършиха четвърти. От всички пет български клуба, участвали на Международния турнир в Крагуевац – „Чардафон“, „Сливница“, „Осъм“ (Ловеч) и „Пирин“ и „Етър-64“, нашият е с най-предно класиране“, разказа президентът на ХК „Етър-64“ Атанас Атанасов.