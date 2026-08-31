120 млади таланти пяха на „Полските щурчета – 26”, Гранпри връчиха на 11-годишна от Шумен

120 МЛАДИ ТАЛАНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПЯХА ТАЗИ ГОДИНА НА националния конкурс за забавна песен „Полските щурчета” на сцената в Полски Тръмбеш, който се проведе три дни за 11-та поредна година.

От тях традиционното жури с председател Етиен Леви, Красимир Гюлмезов и Светослав Лобошки даде награди на 20 на възраст от 5 до 18 г. в четири групи при много труден избор. Всички награди бяха връчени от публични личности и спонсори на галаконцерта на 30 август при огромен интерес от страна на гости, родители и публика. Познатият водещ Рангел Вангелов с много обич и съпричастие обяви всички наградени и за поредна година допринесе за издигане имиджа на конкурса в малкия град. Създателят на този конкурс – Веселин Маринов, не присъства на финала, но предната вечер поднесе за своя роден град незабравим концерт.

Гранпри на тазгодишния конкурс бе връчен на 11-годишната Анна Ниазиева от Шумен. Тя получи от Етиен Леви култовата статуетка на Иван Кулински, 500 евро и три нощувки в спа комплекс в Банкя.

Традиционната награда на кмета Росен Русанов (временно изпълняващ длъжността), получи 8-годишната Стефания Апостолова от Банкя, а той развълнувано сподели, че изборът му е бил много тежък при тази силна конкуренция и при възможност би дал награда на всяко дете, което участва.

Награда връчи и бившият кмет на общината, сега народен представител – Георги Чакъров. Той зарадва 12-годишната Ава Щерева от Пловдив, класирана от журито на второ място във втора възрастова група. От сцената Георги Чакъров каза,че изпитва чувство на респект и благодарност към организаторите на този конкурс, чийто труд обикновено остава незабелязан. Благодари на журито, на водещия и на Веселин Маринов, който вече 11 години прави всичко възможно „Полските щурчета” да са сцена на млади таланти.

В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ПЪРВА НАГРАДА БЕ ВРЪЧЕНА НА Гергана Стоянова – на 8 г., от Севлиево. Втората бе за Никол Молдуванова от Варна, също на осем, третата отиде при Кристиян Стоянов от Варна, също на осем.

Във втора възрастова група първото място получи Ванеса Кънчева на 11 г. от Добрич, втората награда отиде в Пловдив при Мирела Митева. Втората втора награда взе Ава Щерева. В тази група бяха дадени две трети награди – на Мариа Попова от София на 11 г. и на Софиа Николова от Варна на 12 г.

В трета група първата награда взе 14-годишната Никол Проданова от Варна, втората – Йоана Ташева на 15 г. от Стара Загора, двете трети места журито определи за Симона Тодорова от Добрич и за Стефан Павлов от Варна, и двамата на 14 г.

При най-големите „каки и батковци” в четвърта група наградите обраха Алекс Карабоев на 18 г. от Горна Оряховица, втората бе за Борислава Борисова от Свищов на 16 г. и на трето място е класирана Надежда Дочева от Разград на 18 г. Алекс и Борислава са единствени от Великотърновска област с награди в тазгодишното издание на „Полските щурчета”, в който участваха и известните млади таланти от Полски Тръмбеш, но за съжаление те бяха класирани назад в листите на своите групи.